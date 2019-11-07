Юрист Андрей Портнов подал ответное заявление в полицию на "Радио Свобода". Открыто уголовное дело по двум статьям.

Об этом Портнов сообщил у себя в Telegram

"Друзья, информирую, что только что Национальная полиция зарегистрировала и начала уголовное производство по факту противоправных действий в отношении меня функционерами одиозного Радио Свобода по ст. 182 и ст. 171 Уголовного кодекса Украины - незаконные оперативно-технические мероприятия и препятствование профессиональной деятельности. Не переключайтесь, будет полностью симметричный ответ".

Ранее "Страна" рассказывала о том, что полиция открыла дело на Портнова после жалобы "Радио Свобода". Журналисты заявили об угрозах после того, как юрист опубликовал номера редакционных автомобилей, которые вели наблюдение за Портновым.

После этого юрист пообещал подать в полицию ответное заявление о преступлении уже в отношении действий Радио "Свобода".

Которое уже зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее Андрея Портнова допросили по делу о "покушении" на Порошенко возле здания ГБР.

При этом в Госбюро отказались расследовать действия Портнова по заявлению экс-нардепа Татьяны Черновол.