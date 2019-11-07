Два уголовных производства открыты в результате драки между футбольными фанатами во Львове. В потасовке пострадали полицейские. Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовской области.

Уточняется, что 6 ноября, перед матчем Александрия - Сент-Этьен, в центре Львова произошла массовая драка с участием около 100 человек, которые являются футбольными фанатами из Украины и Франции. В результате инцидента травмированы два полицейских и повреждены два служебных автомобиля.

Для установления обстоятельств инцидента были задержаны четверо львовян и восемь иностранцев.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 УК Украины (хулиганство и насилие в отношении полицейских).

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве с массовой дракой и дымовыми шашками выселили жильцов общежития.

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