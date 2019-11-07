Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент с предложениями закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

На официальном интернет-ресурсе парламента указано, что сегодня, 7 ноября, документ был возвращен с предложениями главы государства. Правда, какого рода эти предложения, не ясно: они еще не опубликованы на сайте.

Напомним, законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат (законопроект 1231) был принят Верховной Радой в первом чтении 20 сентября.

17 октября народные депутаты приняли закон во втором чтении. Он предусматривает текущую и ретроспективную верификацию выплат, то есть проверку информации о получателях, которые ранее были реципиентами пособий и стипендий.

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