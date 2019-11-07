Журналист Светлана Панюшкина, которая живет в доме по улице Чаадаева, где вчера житель дома Алексей Берестецкий расстрелял соседа, сообщила, что "стрелка" хотят взять на поруки и задним числом сделать ему справку об участии в АТО. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, взять на поруки собирается федерация тхэквондо.

"Люди!!!! Берут на поруки нашего стрелка. Выступает за это федерация тхеквондо. Делают справку задним числом, что он благодеятель и был в АТО!!!!! Пожалуйста, кто может помочь, помогите, чтобы было все по закону!!!!" - написала соседка стрелявшего.

Напомним, что со слов местных жителей, Алексей Берестецкий несколько лет не платит за коммуналку. У него накопился долг на услуги ЖКХ в размере около миллиона гривен. Недавно он подключился к общему стояку, и весь дом фактически платил за него. На днях в многоэтажке произошло перенапряжение, выбило электричество. Мастер выяснил, что причина - то самое незаконное подключение.

Жители дома отключили должника от общего стояка, а на щитовую повесили замок. Однако Алексей срезал замок и подключился вновь. Вчера вечером соседи пришли к нему выяснять обстоятельства случившегося, однако Берестецкий открыл огонь по одному из мужчин.

Как рассказали соседи, он не является военным, но козырял своими справками об инвалидности. Откуда у инвалида могло быть оружие - неизвестно.