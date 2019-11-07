Переданный России в рамках обмена пленными фигурант дела о крушении на Донбассе MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов. Такое заявление сделал его адвокат Анатолий Кучерена, пишут российские СМИ.

Как уточнил адвокат, Владимир Цемах готов давать показания с условием обеспечения его прав.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - отметил Кучерена и добавил, что Цемах намерен доказать невиновность.

По словам адвоката, Цемах попал в тупиковую ситуацию, поскольку объявлен в розыск в России, из-за чего не может выехать на российскую территорию.

Ранее "Страна" писала о том, что Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания по сбитому МН17.

Также мы сообщали, что Нидерланды попросили помощи у российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о катастрофе МН17.