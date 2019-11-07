Помощник президента Андрей Ермак, представители украинского правительства и иностранные послы посетили позиции ВСУ в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В частности, на линии разграничения побывали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Франции Этьен где Понсен, посол Великобритании Великобритании Мелинда Симмонс. Украинские власти представляли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай и заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Фото: president.gov.ua

По словам Ермака, украинские министры должны отчитаться перед послами о своих планах относительно того, какое внимание следует уделить территории Украины, куда отправилась делегация.

Миссия побывала не только в Петровском, но также посетила Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведения сил.

Председатель Луганской ОГА сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда / выезда (КПВВ) "Золотое" полностью готова.

Напомним, на 8 ноября украинские военные назначили пресс-тур на участок разведения сил в Петровском для освещения начала процесса отвода сил.

По словам командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, после разведения сил на Донбассе будут созданы "районы безопасности".