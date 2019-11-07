В Китае приступили к разработке 6G
Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения для продвижения последних беспроводных инноваций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.
На этой неделе представители китайских министерств и научно-исследовательских институтов провели стартовое совещание и создали национальную группу, которая будет заниматься исследованиями и разработками в области технологий 6G.
Ожидается, что сети 6G будут передавать данные со скоростью от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, а управление ими будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта.
Старт разработкам технологий шестого поколения в Китае был дан спустя несколько дней после того, как три крупнейших оператора связи КНР по всей стране развернули мобильную связь 5G. Это произошло несколько раньше намеченного срока: изначально планировалось, что всю территорию Китая покроют сетью 5G в начале 2020 года.
Беспроводные сети 5G могут обеспечивать скорость передачи данных как минимум в 20 раз быстрее, чем работающие в Украине 4G. Они также могут поддерживать новейшие технологии вроде автомобилей с автоматическим управлением и дополненной реальности.
В сентябре "Страна" цитировала слова украинского министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова. Он сказал, что говорить о введении 5G в Украине пока рано.
Мы также приводили прогноз аналитической компании, согласно которому к 2022 году на мировые рынки поступит в общей сложности 1,9 млрд телефонов с поддержкой 5G.