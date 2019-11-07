Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения для продвижения последних беспроводных инноваций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.

На этой неделе представители китайских министерств и научно-исследовательских институтов провели стартовое совещание и создали национальную группу, которая будет заниматься исследованиями и разработками в области технологий 6G.

Ожидается, что сети 6G будут передавать данные со скоростью от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, а управление ими будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта.

Старт разработкам технологий шестого поколения в Китае был дан спустя несколько дней после того, как три крупнейших оператора связи КНР по всей стране развернули мобильную связь 5G. Это произошло несколько раньше намеченного срока: изначально планировалось, что всю территорию Китая покроют сетью 5G в начале 2020 года.

Беспроводные сети 5G могут обеспечивать скорость передачи данных как минимум в 20 раз быстрее, чем работающие в Украине 4G. Они также могут поддерживать новейшие технологии вроде автомобилей с автоматическим управлением и дополненной реальности.

В сентябре "Страна" цитировала слова украинского министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова. Он сказал, что говорить о введении 5G в Украине пока рано.

Мы также приводили прогноз аналитической компании, согласно которому к 2022 году на мировые рынки поступит в общей сложности 1,9 млрд телефонов с поддержкой 5G.