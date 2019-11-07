В России в пятницу, 8 ноября, начнут продавать железнодорожные билеты в Крым. Об этом пишет РБК.

"Первые железнодорожные билеты из материковой части России в Крым поступят в продажу 8 ноября", - говорится в сообщении перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика. Выполнять пассажирские перевозки будут поезда дальнего следования "Таврия".

Предусмотрены два маршрута. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые довезут пассажиров до Симферополя за 33 часа. С Московского вокзала Санкт-Петербурга с 23 декабря будут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Их конечной точкой станет Севастополь, куда поезд должен добраться за 43,5 часа.

Ранее сообщалось, что железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ на аннексированный полуостров стартует 9-10 декабря 2019 года.

Также мы сообщали, что 18 июля на Крымском мосту закончили укладку рельс, которых понадобилось 5 тысяч тонн.