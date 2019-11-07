В ФИФА от лица Черниговской СДЮШОР (детской школы олимпийского резерва) подали иск на дортмундскую Боруссию из-за невыплаченного платежа солидарности за переход атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо Киев в немецкую команду в 2017 году.

Об этом передает FootballUA.

Детско-юношеская школа, в которой Ярмоленко выступал в период с 1996 по 2003 год, а также с 2004 по 2006 год, требует от руководства Боруссии 301 578,95 евро. В 2018 году подобную выплату директор СДЮШОР Юность требовал от киевского Динамо.

В свою очередь, киевляне выплатили 150 тысяч евро на счет общественной организации "Черниговского областного футбольного клуба Юность", которая была создана в 2015 году и за которую Ярмоленко никогда не выступал.

Руководство "Боруссии Д", в свою очередь, своей вины не признает, а требует объяснений от "Динамо", почему платеж солидарности так и не был выплачен.

"Ожидания от Динамо по договору состояло в том, что они решат этот вопрос так, как они обещали нам. Киев должен дать правдоподобное объяснение, почему это до сих пор не произошло", - сказал главный юрист Боруссии Д Робин Штеден.

К слову, ФИФА сообщило дортмундскому клубу, что они должны решить этот вопрос до 16-го ноября.

Как сообщала "Страна", по словам Президент УАФ (ФФУ) Андрея Павелко, деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже "не зайдя" в Украину.

Напомним, что назван список футболистов, которых Андрей Шевченко пригласил для подготовки к играм сборной Украины против Эстонии (14 ноября, Запорожье) и Сербии (17 ноября).