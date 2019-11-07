Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ), анонсированный на начало ноября, отложен на несколько недель - по крайней мере до второй половины ноября. Об этом сообщает "Лига. Финансы" со ссылкой на собственные источники.

Миссия должна прибыть в Киев для завершения переговоров с украинским правительством о новой программе сотрудничества. Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.

В Киеве миссия собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ:

установление дефицита бюджета на уровне 2% от ВВП, требуемом МВФ (уже внесено в проект бюджета); возвращение ответственности за незаконное обогащение; реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц; предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР (соответствующий закон уже принят); введение независимых наблюдательных советов госбанков; анбандлинг "Нафтогаза" (закон принят, но еще не подписан президентом); введение рыночных цен на газ (планируется "Нафтогазом" с 1 января); принятие закона о рынке земли; обеспечение независимости Антимонопольного комитета; работа Нацбанка на банковском рынке.

Что касается второго пункта, Верховная Рада приняла соответствующий закон. Но он предусматривает довольно мягкое наказание, что может быть вероятной причиной переноса визита миссии МВФ.

По прогнозам НБУ, в ходе визита может быть подписано соглашение о новой программе расширенного финансирования на срок 3-4 года объемом от $5 до 10 млрд. Это позволит уже до января получить транш в размере около $2 млрд.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года.

4 ноября появилась информация о том, что в МВФ отложили финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенные из украинских банков, в том числе из ПриватБанка.