Значительная часть членов партии "Слуга народа" не поддерживают кандидатуру первого заместителя главы парламентской фракции Александра Корниенко на должность председателя политсилы. Об этом "Стране" сообщил нардеп-мажоритарщик Антон Поляков.

Переизбрать главу президентской партии должны на ближайшем съезде, проведение которого запланировано в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября. Ныне действующий председатель "Слуги народа" Дмитрий Разумков намерен сложить полномочия, поскольку он был избран спикером Верховной Рады.

К участию в съезде приглашены представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады, народные депутаты-членов фракции "Слуга Народа" в полном составе, а также представители Зе-команд из всех регионов Украины и представители СМИ.

Ранее мы писали, что Поляков вынес в публичную плоскость бунт мажоритарщиков, которые возмутились, что их не позвали на съезд партии. В итоге в "Слуге народа" все же решили пригласить мажоритарщиков на съезд. Но - без их участия в обсуждении партийных вопросов.

"Делегатами съезда партии "Слуга народа" станут все ее члены. Те, кто не вступил в партию - будут приглашены, как гости. Или же у них есть возможность сейчас вступить в партию и тогда они также будут делегатами съезда", - сказал "Стране" депутат Александр Качура.

Таким образом, для того, чтобы иметь возможность высказаться на съезде, где будут приниматься кадровые решения, в том числе по избранию новым главой партии "Слуга народа" Александра Корниенко, мажоритарщики должны будут официально вступить в партию.

Сам Антон Поляков уже написал заявление о вступлении в партию.

Напомним, что "Страна" писала о том, что Поляков поскандалил с Богданом на сборах "Слуги народа".