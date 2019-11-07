В КНДР возвратили двоих рыбаков, которые признались в убийстве 16 своих коллег на борту рыболовецкого судна и пытались сбежать в Южную Корею. Они пересекли морскую границу между государствами в субботу и были задержаны спустя два дня в Японском море властями Южной Кореи.

Обычно Южная Корея предоставляет убежище перебежчикам, но в данном случае власти страны заявили, что сбежавшие представляют угрозу для безопасности и являются преступниками. Об этом сообщает ВВС.

По данным агентства "Йонхап", моряки признались, что они совместно еще с одним коллегой убили капитана судна за то, что он якобы жестоко обращался с ними.

Затем они убили других членов экипажа, которые начали протестовать, и сбросили их тела за борт. Моряки попытались вернуться в КНДР, однако одного из них задержали в порту, а двое других смогли сбежать и снова попали на территорию Южной Кореи, где и были задержаны.

"Принятие их в наше общество могло стать угрозой жизни и безопасности граждан. Такие преступники, согласно международному праву, не могут считаться беженцами", - заявил представитель министерства объединения Республики Корея. Моряков передали северокорейским властям в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Северокорейцы регулярно предпринимают попытки покинуть страну, прежде всего через Китай, который имеет протяженную сухопутную границу с КНДР. Из Китая они часто пытаются сразу уехать в третью страну, чтобы избежать выдачи обратно.

Как сообщала "Страна", глава КНДР на белой лошади взошел на гору.

Напомним, что по данным разведки встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом может состояться в декабре.