Как уже писала "Страна", 6 ноября на Житомирской трассе взорвали Mercedes бизнесмена Игоря Сало, в результате чего сам он и его водитель травмированы, а охранник погиб. Полиция уже расследует это дело. Между тем в бизнес-кругах обсуждают версии, кто и почему покушался на Сало.

У бизнесмена довольно неоднозначная репутация. Он является фигурантом многочисленных скандалов по "отжиму" предприятий и рейдерским атакам. По данным СМИ, он добивался приватизации "Артемсоли" и "Центрэнерго". Также его имя всплывало в связи с угольными схемами на "Центрэнерго".

Как рассказал "Стране" глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, Сало наладил поставки угля из шахты "Краснолиманская" на государственное предприятие "Центрэнерго" под покровительством экс-депутата от БПП Сергея Тригубенко. Но позже обоих потеснил "угольный смотрящий" от близкого соратника Порошенко Игоря Кононенко - Виталий Кропачев. Несмотря на это от угольных схем Сало не отказался и по-прежнему возил уголь с неподконтрольной территории.

Глава совета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков подтвердил "Стране", что в последнее время Сало не имел никакого отношения к поставкам угля на "Центрэнерго": теперь этим занимаются компании, приближенные к Игорю Коломойскому. Но, как говорят источники "Страны", Сало набрал много предоплат, которые не обеспечил поставками угля.

Наш источник сказал, что покушение на Сало якобы связано с его "очень большими долгами перед серьезными людьми". Только не факт, что речь идет об угольных долгах. Взорвать бизнесмена могли за другое.

"Он курировал сбыт трамадола с фармпредприятий. Понятно, что там, где трамадол, там и криминал. По слухам, Сало близко сошелся с уголовными авторитетами и набрал у них денег, которые не смог вовремя отдать. Он известен как любитель красивой жизни и к тому же уже не первый раз пытается соскочить с долга", - рассказал наш источник.

И еще одна интересная деталь об Игоре Сало: это один из бывших мужей известной модели и светской львицы Влады Литовченко.

"Страна" сообщала подробности дерзкого покушения на Сало.

Сегодня стало известно, что погибший охранник бизнесмена был сотрудником полиции.