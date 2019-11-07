В пятницу, 8 ноября, Международный Суд ООН в Гааге огласит свое решение по делу "Украина против России". Делегацию Украины на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"8 ноября 2019 в 15:00 (по местному времени) Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации). Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Гааге отказал России в пересмотре дела по крымским активам Приватбанка.

Также мы сообщали, что в Гааге завершили слушать доводы России и Украины из-за конфликта в Керченском проливе.