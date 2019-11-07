Сегодня Динамо проведет очередной матч в четвертом туре Лиги Европы в Дании на стадионе "Паркен". Футболисты выйдут на поле против соперников из Копенгагена. Несмотря на беспроигрышную серию из 11 игр у команды Михайличенко нет права на поражение, поскольку футболисты уже дважды сыграли вничью после стартовой победы и рискуют покинуть второе место в турнирной таблице (команды набрали по 5 очков в группе B).
Где смотреть Динамо - Копенгаген
Поединок стартует в 20:00. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 начнется в 19:50, а корреспондент "Страны" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры на нашем сайте с 19:00.
Настрой перед матчем
Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен предполагает, что игра с Динамо будет тяжелой и ровной, несмотря на то, что на поле с первых минут не выйдет сенегальский нападающий Даме Ндойе.
Динамовцам сегодня нужно реабилитироваться за домашнюю игру, которая завершилась со счетом 1:1. Наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко рассказал перед матчем, что со своими подопечными проанализировал матч, однако не смог найти единственный поворотный момент в нем. В прошлый раз первый гол забили быстро, это придало команде уверенности и повлияло на ход матча.
Но киевские футболисты позволили "львам" сыграть по их правилам и, как заметил полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук, в игре испытали прессинг со стороны противника.
Видео с пресс-конференции
О предстоящем матче
Вчера динамовцы тренировались на стадионе Telia Parken, а сегодня готовятся выйти на поле в синем комплекте формы, а вратарь - в желтом. Арбитром матча станет венгр Томаш Богнар. Он уже работал на игре с "Динамо" - судил поединок против "Ренна" в Лиге Европы в прошлом сезоне, когда "бело-синие" победили со счетом 2:1.
Состав "Динамо":
- голкиперы - Нещерет, Кучерук и Бущан;
- защитники - Кендзёра, Кадар, Шабанов, Попов, Миколенко;
- полузащитники - Шепелев, Сидорчук, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Шапаренко, Вербич;
- нападающие - Соль, Беседин и Родригес.
Не будут участвовать в игре из-за травмы голкипер Денис Бойко и центральный защитник Никита Бурда.
Состав "Копенгагена":
- вратари - Грютебуст и Юнссон;
- защитники - Варела, Папаяннопулос, Бартолец, Нельсон, Бенгтссон;
- полузащитники - Фишер, Стаге, Зека, Биль, Дарами, Фальк, Томсен;
- форварды - Бендтнер, Сантос, Сотириу, Ндойе.
Не будут участвовать в игре из-за травмы Винд, Бойлесен, Хольсе, Мудражилья, Бьелланд и Овьедо.
Так выглядит таблица группы В перед матчем:
|Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|КОПЕНГАГЕН
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|ДИНАМО К
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|МАЛЬМЕ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|ЛУГАНО
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
Ставки букмекеров
Букмекеры предполагают, что матч завершится мировой ничьей 1:1. Parimatch ставит на победу Копенгагена 2,65. Успех Динамо оценивает коэффициентом в 2,9, ничья - 3,15.
Контора bet365 выставила такие коэффициенты: на победу Копенгагена - 2,6, на динамовцев – 2,9, ничья – 3,1.
Букмекеры из betfair принимают ставки на победу Копенгагена - 2,55, победу киевлян - 3, ничью – 3,15.
Фото: fcdynamo.kiev.ua