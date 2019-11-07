Сегодня Динамо проведет очередной матч в четвертом туре Лиги Европы в Дании на стадионе "Паркен". Футболисты выйдут на поле против соперников из Копенгагена. Несмотря на беспроигрышную серию из 11 игр у команды Михайличенко нет права на поражение, поскольку футболисты уже дважды сыграли вничью после стартовой победы и рискуют покинуть второе место в турнирной таблице (команды набрали по 5 очков в группе B).

Где смотреть Динамо - Копенгаген

Поединок стартует в 20:00. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 начнется в 19:50, а корреспондент "Страны" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры на нашем сайте с 19:00.

Настрой перед матчем

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен предполагает, что игра с Динамо будет тяжелой и ровной, несмотря на то, что на поле с первых минут не выйдет сенегальский нападающий Даме Ндойе.

Динамовцам сегодня нужно реабилитироваться за домашнюю игру, которая завершилась со счетом 1:1. Наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко рассказал перед матчем, что со своими подопечными проанализировал матч, однако не смог найти единственный поворотный момент в нем. В прошлый раз первый гол забили быстро, это придало команде уверенности и повлияло на ход матча.

Но киевские футболисты позволили "львам" сыграть по их правилам и, как заметил полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук, в игре испытали прессинг со стороны противника.

Видео с пресс-конференции

О предстоящем матче

Вчера динамовцы тренировались на стадионе Telia Parken, а сегодня готовятся выйти на поле в синем комплекте формы, а вратарь - в желтом. Арбитром матча станет венгр Томаш Богнар. Он уже работал на игре с "Динамо" - судил поединок против "Ренна" в Лиге Европы в прошлом сезоне, когда "бело-синие" победили со счетом 2:1.

Состав "Динамо":

голкиперы - Нещерет, Кучерук и Бущан;

защитники - Кендзёра, Кадар, Шабанов, Попов, Миколенко;

полузащитники - Шепелев, Сидорчук, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Шапаренко, Вербич;

нападающие - Соль, Беседин и Родригес.

Не будут участвовать в игре из-за травмы голкипер Денис Бойко и центральный защитник Никита Бурда.

Состав "Копенгагена":

вратари - Грютебуст и Юнссон;

защитники - Варела, Папаяннопулос, Бартолец, Нельсон, Бенгтссон;

полузащитники - Фишер, Стаге, Зека, Биль, Дарами, Фальк, Томсен;

форварды - Бендтнер, Сантос, Сотириу, Ндойе.

Не будут участвовать в игре из-за травмы Винд, Бойлесен, Хольсе, Мудражилья, Бьелланд и Овьедо.

Так выглядит таблица группы В перед матчем:

Группа В И В Н П М О КОПЕНГАГЕН 3 1 2 0 3-2 5 ДИНАМО К 3 1 2 0 2-1 5 МАЛЬМЕ 3 1 1 1 3-3 4 ЛУГАНО 3 0 1 2 1-3 1

Ставки букмекеров

Букмекеры предполагают, что матч завершится мировой ничьей 1:1. Parimatch ставит на победу Копенгагена 2,65. Успех Динамо оценивает коэффициентом в 2,9, ничья - 3,15.

Контора bet365 выставила такие коэффициенты: на победу Копенгагена - 2,6, на динамовцев – 2,9, ничья – 3,1.

Букмекеры из betfair принимают ставки на победу Копенгагена - 2,55, победу киевлян - 3, ничью – 3,15.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

