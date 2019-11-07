Министерство здравоохранения отстранило Елену Колесник от руководства Национальным институтом рака и проведет комплексную проверку заведения. Соответствующий приказ на выездном заседании Комитета ВР озвучил первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос, сообщает Укринформ.

"С целью проведения проверки соблюдения устава и условий контракта с директором института Еленой Колесник, приказываю утвердить состав комиссии Министерства здравоохранения для проведения комиссионной проверки... отстранить Колесник Елену Александровну на время проведения комиссионной проверки", - зачитал приказ Семиволос. Также Минздрав возложил исполнение обязанностей директора на заместителя Колесник Андрея Лукашенко.

Комплексная проверка стартует с понедельника, 11 ноября, и продлится до 13 декабря. "Будет проверяться абсолютно вся деятельность института ... к комплексной проверке будут привлечены специалисты по всем направлениям, чтобы понять, что происходит в каждом из направлений, понять, насколько не выполнялись пункты контракта директора, чтобы мы имели представление, будут ли основания для увольнения", - сказа Семиволос.

Еще одним решением Минздрава относительно Национального института рака стало решение провести реорганизацию и автономизацию института с тем, чтобы с апреля 2020 года заведение вошло в реформу и начало получать средства от Национальной служба здоровья (НСЗУ) за вылеченных пациентов.

Также Семиволос отметил, что кадровые решения будут приниматься в отношении всех фигурантов дел, которые сейчас расследуют СБУ и полиция, после результатов комплексной проверки.

Напомним, что врачей Института рака уличили в торговле бесплатными лекарствами и услугами.

Также мы писали о том, что этих врачей взяли под стражу с залогом по 160,5 тысяч.