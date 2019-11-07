Источники "Страны" в силовых структурах сообщают, что экс-президент Петр Порошенко переписывает свои активы на сына из-за активизации уголовных дел и высокой вероятности снятия с него депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

Ранее, как писал юрист Андрей Портнов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка тормозил процесс расследования дел пятого президента и дал команду блокировать любые ходатайства по ним.

Но в последние две недели ситуация начала меняться. Владимир Зеленский на фоне общественного недовольства торможением коррупционных дел потребовал от силовиков активизировать усилия по их расследованию. Сейчас велика вероятность того, что в ближайшее время будет подано представление на снятие неприкосновенности с Порошенко и ему будет выписано подозрение по одному из ранее возбужденных дел. А в качестве меры обеспечения будет наложен арест на активы.

Подозрение может быть предъявлено по делу о незаконном назначении членов судейских органов весной этого года либо по делу о земельных махинациях в Николаевский области, к которым причастен Порошенко.

Правда, как говорят наши источники, близкие к Офису президента, не факт, что намерения Зе-команды активизировать дела против Порошенко не поменяются под давлением внешних факторов - уличных акций протеста против формулы Штайнмайера и внушения со стороны американцев, которые уже давно советуют оставить экс-президента в покое (о чем говорят и недавние показания перед Конгрессом временного поверенного США в Украине Тейлора).

Но пока ситуация идёт к подозрению, а потому Порошенко и перестраховывается со своими активами.

Между тем сегодня, уже в 17-й раз, Порошенко опять не явился в ГБР на допрос по делу о его незаконной переправке через государственную границу для отдыха на Мальдивах.