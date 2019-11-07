48-летнего киевлянина, который вечером 6 ноября открыл стрельбу во время конфликта с соседями и ранил мужчину, сегодня уведомили о подозрении. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 6 ноября 2019 на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы. Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.



Как сообщают в прокуратуре, противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали "скорую помощь" пострадавшему, получившему огнестрельное ранение.



Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала о том, что раненый соседом адвокат Бугаев выжил и переведен из реанимации, ему нужно переливание крови.



Также мы сообщали, что известно о святошинском стрелке Алексее Берестецком, который стрелял в соседа из-за долгов по ЖКХ.