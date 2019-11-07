Геннадий Кернес написал в своем Telegram пост, в котором выразил недовольство тем, что президент Владимир Зеленский не позвал его на представление нового губернатора Кучера, которое произошло 6 ноября. Также он раскритиковал многие посылы Зеленского и губернатора, которые те озвучили в Харькове. Свой пост Кернес сопроводил фото, где он стоит в обнимку с Зеленским на каком-то корпоративе, где, судя по всему, Зе был ведущим. То есть, еще в какие-то давние времена.

По словам мэра, на Харьковском авиазаводе, где президент Зеленский провел совещание и представил нового главу области, не было глав государственных районных администраций и районных администраций Харькова, ректоров вузов и даже депутатов облсовета, "с которыми главе области предстоит работать".

"Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти. Людьми, которые рубили лес до первого визита президента в Харьков и продолжают рубить его по сей день. Такой состав присутствующих неудивителен, поскольку организацией этого совещания занималась бывшая губернатор области", - написал Кернес.

Мэр заверил, что не напрашивается на встречи с президентом. Однако, по его мнению, "такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова как второго города Украины".

Фото: Telegram/ Геннадий Кернес

Несколько слов Кернес посвятил фразе нового губернатора: "Харьков – это отдельное государство".

"Хочу напомнить новопредставленному главе области: Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона", - написал мэр.

Как пишет Telegram-канал Политика Страны, ранее Кернес себе такого никогда не позволял, а старался дружить с любой властью. Включая и Зеленского, в комплиментах которому он еще недавно расписывался. Но, видимо, после назначения близкого к Авакову нового губернатора, одной из задач которого будет подготовка почвы для победы кандидата от Слуги народа над Кернесом на выборах мэра Харькова, Геннадий Адольфович понял, что дело совсем плохо. И дал понять новому губернатору, кто пока ещё в городе хозяин. В общем, как мы вчера и писали, Кучера ждёт в Харькове немало неприятных сюрпризов