Бывшая нардеп Татьяна Чорновол подал в СБУ заявление о возможном совершении нынешним руководителем Офиса президента Андреем Богданом преступления, имеющего признаки государственной измены. Об этом она сообщила в Facebook.

"Дело на 33 зуба Богдана. Баканов, лови!", - написала она, намекнув на слухи о драке на Банковой глав ОП и СБУ. Черновол отметила, что отнесла главе СБУ Ивану Баканову заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены (ст. 111 УК Украины).

"Измена Украины заключается в том, что Андрей Богдан, будучи должностным лицом КМУ в период 2010-2014 годов, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд грн в интересах Министерства обороны РФ. Причем следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины вооруженных сил врага в период его подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма (ведь 36 млн грн на счета МО РФ были перечислены в 2013 году). Это как раз подследственность СБУ ", - сообщила Чорновол и прикрепила скрины заявления на 7 страницах.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ГБР заявили, что не будут расследовать действия Богдана и Портнова по заявлению Черновол.

Также мы писали о том, что Черновол отказали в открытии дела на Портнова за его посты в Telegram.