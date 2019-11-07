По итогам 4 тура группового этапа Лиги чемпионов путевки в следующий раунд турнира уже досрочно взяли три футбольных клуба. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ", Франция) благодаря четвертой победе подряд, над "Брюгге" дома 1:0, получил 12 очков и оторвался от конкурентов на комфортное расстояние. У "Реала" 7 очков, а у "Брюгге" всего 2. Для парижского клуба этот проход из группы Лиги Чемпионов дальше в турнире стал 8 подряд.

Также с результатом 12 баллов квалифицировалась в следующий этап мюнхенская "Бавария", которая вышла в 1/8 финала. Мюнхенцы дома обыграли "Олимпиакос" 2:0 благодаря голам Левандовски и Перишича. В квартете "В" вторым идет "Тоттенхэм" - 7 баллов, третьим "Црвена Звезда" - 3.

Из группы D дальше прошел "Ювентус". Туринцы обыграли "Локомотив" 2:1 и набрали 10 баллов, оторвавшись от двух команд на расстояние в 7 очков.

Как сообщала "Страна", 7 ноября свои еврокубковые встречи проведут ФК "Динамо" Киев (19:55) и ПФК "Александрия" (21:55). Они сыграют с "Копенгагеном" и "Сент-Этьеном" соответственно.

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