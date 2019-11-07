11 человек задержаны в результате массовой драки, которая произошла в Киеве на улице Полевой при выселении жильцов из общежития. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Уточняется, что около 11:00 поступило сообщение о драке возле общежития на улице Полевой. На месте полицейские установили, что представители исполнительной службы и на основании решения суда проводили действия.

"Согласно договору к этим действиям привлекались представители частной охранной структуры. Между гражданами и частными охранниками возникла толкотня с дракой. В ситуацию немедленно вмешались правоохранители и прекратили противоправные действия", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

11 задержанных доставлены в Соломенское управление полиции. Информация о пострадавших уточняется. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, инцидент произошел в общежитии, в котором люди живут без воды и света. В ходе столкновений применялись огнетушители и дымовые шашки.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция будет расследовать драку Ляшко с Герусом, хотя они заявлений и не писали.

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