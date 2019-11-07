В Китае выставили на продажу золотой пуленепробиваемый унитаз, украшенный 40 815 бриллиантами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Драгоценное приспособление для отправления естественных надобностей представили на ярмарке в Шанхае. Его стоимость составляет почти 1,3 млн долларов США. На его создание ушло несколько месяцев, работы по инкрустированию выполняли десять рабочих.

Фото: dailymail.co.uk

Изделие изготовил бренд Coronet, который принадлежит гонконгской ювелирной компании Aaron Shum. В числе клиентов последнего значатся многие китайские знаменитости и политики.

Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали унитаз рекордсменом по числу украшающих его драгоценных камней в ряду подобных изделий.

В сентябре "Страна" рассказывала о похищении золотого унитаза из Бленхеймского дворца, где родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

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