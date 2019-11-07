Экс-президент Украины Петр Порошенко опять не явился в Государственное бюро расследований на допрос в уголовном производстве, которое касается организации незаконной переправки его через государственную границу для отдыха на Мальдивах. Об этом в эфире телеканала Наш заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Пока не известны причины его явки. Он был вызван сегодня для допроса в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов, в том числе и пятым президентом Украины Петром Порошенко. А также возможно работниками пограничной и таможенной службы", - сказала Иванова.

По ее словам, это уже его примерно 17-я неявка на допрос.

До этого Порошенко не явился на допрос 5 ноября, а также 16 октября. В сентябре политик пропустил сразу два допроса, в одном из которых он выступал в качестве свидетеля. В некоторых случаях Порошенко ссылался на свои обязанности как депутата Верховной рады, а в некоторых – просто уезжал за границу.

Напомним, бывший лидер Украины и его окружение являются фигурантами 13 уголовных дел, связанных с узурпацией судебной власти, использованием должностного положения, преступными доходами, мошенничеством, незаконном обогащением, а также госизмены из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, что ГБР получило доступ к информации о доходах Порошенко за последние 5 лет.

Также мы писали о том, что в ГБР попросили помощи у прессы в расследовании дел против Порошенко.