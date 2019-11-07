Украину завтра накроет плотный туман
В пятницу, 8 ноября, ночью и утром на Правобережной Украине ожидается сильный туман. В Киеве ожидается видимость 200 - 500 метров (1 уровень опасности). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).
"Ночью и утром, 8 ноября, на Правобережье туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Как сообщала "Страна", в конце октября Украину накрыли сильные туманы, которые рассеивались только к полудню. Из-за них переносили авиарейсы, а над Киевом и другими крупными городами скопился смог.
Также мы писали, что экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, который разбился на вертолете под Полтавой, не имел достаточного опыта налета, к тому же был туман.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.