В пятницу, 8 ноября, ночью и утром на Правобережной Украине ожидается сильный туман. В Киеве ожидается видимость 200 - 500 метров (1 уровень опасности). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).

"Ночью и утром, 8 ноября, на Правобережье туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в конце октября Украину накрыли сильные туманы, которые рассеивались только к полудню. Из-за них переносили авиарейсы, а над Киевом и другими крупными городами скопился смог.

Также мы писали, что экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, который разбился на вертолете под Полтавой, не имел достаточного опыта налета, к тому же был туман.