Президент Украины Владимир Зеленский подписал поддержанный парламентом законопроект №2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год. Об этом свидетельствует новый статус документа на сайте Верховной Рады: "Возвращено с подписью от президента".

Изменения в проект предусматривают финансирование продления линии киевского метрополитена к жилмассиву "Виноградарь" за счет госбюджета, а также выделение дополнительных 1 млрд грн на поддержку государственных шахт и выплату их работникам зарплаты.

Правки в главный финансовый документ страны прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова

"Законопроект состоит их нескольких блоков: изменения, связанные с Кабинетом министров, изменения, которые выделяют дополнительные средства шахтерам и нашим военным на передовой и пополняют резервный фонд. Если у города Киева все-таки есть много средств на счетах..., то о шахтерах, военных и резервном фонде больше некому, позаботиться, кроме нас", – сказала Маркарова.

Также законопроект предлагает нормировать зачисление в спецфонд конфискованных средств, которые на 1 октября поступили в объеме 1,561 млрд грн, но не предусмотрены плановыми показателями доходов госбюджета. Их направят на разные нужды: 524 млн грн - на обустройство военных комиссариатов, 1,361 млрд грн – "Укравтодору".

Наконец, изменения в госбюджет предусматривают перераспределение средств по некоторым бюджетным программам и снижают план доходов на 20,4 млрд грн из-за укрепления курса гривни.

Напомним, народные депутаты поддержали за основу проект изменений в закон о госбюджете на 2019 год №2283 18 октября.

А 1 ноября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год во втором чтении.