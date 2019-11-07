Обыски у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках дела об отмывании средств экс-президента Петра Порошенко (который, как считается, является реальным собственником телеканала) прошли одновременно с обысками у сына экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что сын Пашинского во времена Порошенко рулил в "Укроборонпроме".

"Так вот, что интересно: и Макеенко, и сын Пашинского живут в одном подъезде. И оба не пускали к себе домой следователей. Потому обе двери вырезали болгаркой. Оперативникам пришлось успокаивать испуганных жильцов и объяснять, что резать будут всего две двери, а не весь дом", - отмечается в сообщении.

Напомним, что сегодня силовики нагрянули с обыском домой к собственнику "Прямого" Владимиру Макеенко.

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