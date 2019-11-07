Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в отношении главы МВД Арсена Авакова. Оно касалось возможного злоупотребления служебным положением министра.Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Уголовное производство было закрыто постановлением детектива НАБУ от 15 мая 2019 года и обосновано тем, что в материалах досудебного расследования уголовного производства от 29 декабря 2017 года отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о злоупотреблении властью или служебным положением министра внутренних дел вопреки интересам службы в интересах директора и учредителя ООО "Безопасность".

Детектив пришел к выводу, что доводы предпринимателя в части причастности к завладению его активами как физического лица-предпринимателя и активами ООО "Укртехнопроект" должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, не подтвердились, а проведение проверок и других мер реагирования имеют административно-правовой характер и могут быть обжалованы в предусмотренном законом порядке.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса. При этом 22 октября суд принял решение отменить постановление о закрытии дела.

Ранее НАБУ открыло дело о безосновательной выдаче Аваковым наградного оружия.