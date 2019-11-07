Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским об олигархе Игоре Коломойском. Об этом он заявил в Вашингтоне 22 октября на закрытых слушаниях в рамках импичмента президента США Дональда Трампа. Стенограмму его допроса опубликовал конгрессный комитет по вопросам разведки, передает "Европейская правда".

По словам Тейлора, влияние украинского олигарха Игоря Коломойского на президента Украины вызывает особое беспокойство не только у правительства США, но и у международного сообщества.

"Влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет. Это одно из беспокойств, которые я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, объясняя: знаете, господин президент, Коломойского люди не избирали. Они выбрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве. И в конечном итоге это может привести к вашему падения. Я несколько раз общался с ним об этом", - заявил Тейлор.

Ранее "Страна" писала о заявлении Тейлора о том, что Трамп задержал военную помощь Украине из-за расследования в отношении Байдена.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп заявил, что не знает кто такой этот Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине.