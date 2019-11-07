Вчера, 6 ноября, Святошинском районе Киева местный житель выстрелил в своего соседа.

Как стало известно "Стране" со слов местных жителей, мужчина по имени Алексей Берестецкий несколько лет не платит за коммуналку. У него накопился долг на услуги ЖКХ в размере около миллиона гривен.

Недавно Берестецкий подключился к общему стояку, и весь дом фактически платил за него. На днях в многоэтажке произошло перенапряжение, выбило электричество. Мастер выяснил, что причина - то самое незаконное подключение.

Жители дома отключили должника от общего стояка, а на щитовую повесили замок. Однако Алексей срезал замок и подключился вновь.

Вчера вечером соседи пришли к нему выяснять обстоятельства случившегося, однако Берестецкий открыл огонь по одному из мужчин. Он госпитализирован в больницу. А неплательщик забаррикадировался к квартире. Полиции удалось попасть в его жилье, он задержан.

Последствия стрельбы, которую устроил Берестецкий, и оцепление. Фото: Страна

Видео стрельбы, которую устроил Берестецкий, смотрите здесь.

"Страна" выяснила, что известно об Алексее Берестецком, который выстрелил в своего соседа.

Как рассказали нам соседи, он не является военным, но козырял своими справками об инвалидности (жильцы предполагают, что среди них могут быть и заключения медиков о психическом расстройстве). Откуда у инвалида могло быть оружие - неизвестно.

На странице Алексея Берестецкого в Facebook информации немного. Мужчина указывает, что он родом из Луганска. А также, что с 10 апреля 2018 года работает главой правления в Центре социальной интеграции инвалидов "Благо". Что это за структура - непонятно, у нее нет ни описания, ни подписчиков. Не удалось найти о ней информацию и в Интернете.

На аватарке у Алексея его фото, а в качестве обложки - зеленые виды природы.

Уже после инцидента со стрельбой в комментариях под фото Берестецкого пользователи стали писать оскорбительные слова с акцентом на то, что он родом из Донбасса.

На сайте YouControl, который изучила "Страна", выдает три компании или организации, связанные с человеком по имени Алексей Берестецкий.

Одна из них - "ТД Автолайн" - зарегистрирована в Софиевской Борщаговке, торгует зерном и ремонтирует транспорт. Тот ли именно Берестецкий - вопрос пока открытый.

А вот две общественные организации - уже упомянутый Центр социальной интеграции инвалидов Благо и Центр спортивного воспитания Канон - зарегистрированы именно на Никольской Борщаговке, на улице Чаадаева, 2-а, кв. 30. А на скачок напряжения, который повлек за собой кровавые разборки, жаловались жильцы из квартиры №31, то есть соседи Берестецкого.

Данные о Центре социальной интеграции инвалидов Благо

Пострадавшего от стрельбы, которую устроил Берестецкий, зовут Николай Бугаев. Во время инцидента он был ранен в ребро.

Бугаев был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Ему провели операцию и перевели в реанимацию. Мужчина нуждается в переливании крови.

Следствие квалифицировало произошедшее как попытку убийства.