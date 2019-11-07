Еврокомиссия официально подтвердила назначение представителя Венгрии Оливера Варгейи на пост еврокомиссара по расширению в комиссии председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких изменений в распределение портфелей (в новой Еврокомиссии - Ред.) не внесено, сферой компетенции еврокомиссара от Венгрии будет расширение и политика соседства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Европарламенте ожидали дискуссии по поводу назначения венгерского кандидата.

Варгейи является опытным дипломатом, сейчас он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

Стоит отметить, что еврокомиссар по вопросам расширения ЕС отвечает, в частности, за отношения блока с Украиной.

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон предложил назначить еврокомиссаром экс-министра финансов Франции.

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