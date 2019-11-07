Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Об этом он заявил в интервью The Economist.

"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО. Нет никакой координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Никакой. Есть несогласованные агрессивные действия другого союзника НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", - сказал французский лидер.

На вопрос, верит ли он, как и ранее, в положения статьи о "коллективной обороне", Макрон ответил: "Я не знаю".

"Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность, что такое НАТО в свете преданности Альянсу Соединенных Штатов", - добавил он.

По его словам, США демонстрируют потерю заинтересованности в европейских союзниках. Например, об этом свидетельствует внезапное решение Дональда Трампа вывести войска из северо-восточной Сирии без консультаций.

В октябре Макрон также заявлял, что события в Сирии ставят под вопрос функционирование НАТО.

Напомним, что в Париже 8 стран ЕС в 2018 году создали новую военную коалицию, но без США.

Также мы писали о том, что Макрон заявил Трампу о необходимости увеличения расходов на оборону Европы.