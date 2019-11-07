Власти Украины и ЕС в декабре проведут обзор условий двусторонней торговли, в рамках которого должна быть сформирована стратегия по ее обновлению. Это может произойти 18-19 декабря.

Заявление об этом сделал торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", передает корреспондент "ЕП".

"19-20 декабря в Брюсселе мы проведем заседание торгового комитета. Мы уже договорились о том, что в его рамках проведем анализ нынешней ситуации в условиях нашей торговли. И потому по его результатам мы должны окончательно сформулировать нашу стратегию по обновлению и модернизации соглашения", - считает Качка.

О необходимости внесения изменений в Соглашение об ассоциации с ЕС заявил и вице-премьер Дмитрий Кулеба. Однако он предпочитает говорить не о пересмотре, а о модернизации соглашения и "приведении его к реальности".

Как сообщала "Страна", Украина предложила властям ЕС изменить Соглашение об ассоциации. Заявляется, что речь идет о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке.

Напомним, что министр по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Дмитрий Кулеба признал, что в ЕС даже не задумываются над вопросом вступления Украины.

Напомним, что из-за действующего соглашения об ассоциации с ЕС в Украине с полок могут исчезнуть ряд наименований продуктов, таких как шампанское или сыр фета. Они защищены авторским правом стран-членов Евросоюза.