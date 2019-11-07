"Страна" выяснила подробности дела в Ивано-Франковской области, по которому проходят АТОшники Владислав Грищенко (с позывным Буча) с женой Инной (Пумой).

Супругов подозревают в покушении на "авторитетного" прикарпатского бизнесмена Михаила Чекурака, который неоднократно фигурировал в уголовных делах.

13 июля 2018 года Грищенко, по версии следствия, попытался взорвать Чекурака. Вернувшись домой после поездки в село он нашел на тротуаре возле своего внедорожника самодельную взрывчатку. Она должна была взорваться, когда автомобиль тронется с места, но что-то пошло не так и бомба отвалилась и упала на плитку.

После нескольких экспертиз правоохранители вышли на Бучу-Грищенко, который, как они подозревают, и прикрепил ночью взрывчатку, пока Чекурака не было дома.

"У самого Чекурака конфликт с бывшей тещей, хозяйкой ресторана "Старый Косов". Он и сам попытался насолить экс-родственнице, - рассказал "Стране" источник в полиции Ивано-Франковска. - В сентябре прошлого года ресторан взорвали, и по горячим следам задержали четырех человек: заказчика Чекурака, посредника и двоих исполнителей родом из Закарпатья. Против авторитета возбудили дело, но отпустили под залог в полмиллиона гривен и на личные поручительства нескольких депутатов Косовского районного и городского совета от "Батькивщины", БПП, УКРОПа и Самопомощи. Позже одному из поручителей, Андрею Лавруку, порезали шины на машине".

Подорвать ресторан, по версии следствия, Чекурак хотел, чтобы сорвать запланированную там свадебную вечеринку дочери судьи, которая ведет его бракоразводный процесс и которая вынесла решение по разделу имущества не в его пользу. Так он решил отомстить судье и насолить теще.

"Сначала по заказу Чекурака в ресторане разлили ртуть, а затем взорвал заведение. Тещу с мужем связали избили и ограбили", - говорит источник.

По информации источника, Чекурака могли заказать Буче и Пуме родственники бывшей жены, также влиятельные люди. "Кроме того, у него были конфликты с бизнес-партнерами", - говорит источник.

Напомним. что по информации "Страны" Пуму могут начать привлекать и по делу Шеремета.