Жизни и здоровью экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского угрожает опасность, считают в Госбюро расследований. Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук, передают "Украинские новости".

По словам судьи, в четверг, 7 ноября, Пашинского должны были допросить как свидетеля в деле о расстреле активистов Евромайдана. ГБР отказалось разрешить доставку экс-депутата, который также является подозреваемым в уголовном производстве, которое расследует бюро.

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого является небезопасным", - огласил судья позицию ГБР.

Он также отметил, что допрос Пашинского по видеосвязи на данный момент невозможен, так как необходимое оборудование поломалось. В связи со сложившейся ситуацией допрос экс-депутата перенесен на 21 ноября.

Также в суде отметили, что стадия допроса свидетелей близится к завершению.

Напомним, Сергей Пашинский является подозреваемым в деле о стрельбе в Вячеслава Химикуса в 2016 году. Подозрение Пашинскому объявили только в конце сентября 2019 года. И уже 7 октября суд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала решение суда, но высшая инстанция оставила все без изменений.

Также мы сообщали, что во время суда над Пашинским Татьяна Черновол напала на журналиста.