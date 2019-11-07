Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск (Республика Беларусь). Об этом свидетельствует информация на странице авиакомпании в Facebook.

В Киев рейсы будут выполняться дважды в день, в Минск - четыре раза в неделю.

Фото: facebook.com

Как уточняет avianews.com, в системе бронирования Мотор Сич рейсы Киев-Одесса доступны до 8 ноября, тогда как рейсы Киев-Львов - до 9 ноября. В колл-центре Мотор Сич добавили, что перелеты отменены до 20-21 декабря, а пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть билеты без оплаты штрафа.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

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