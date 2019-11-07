Журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора российского оппозиционного телеканала "Дождь". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тихон Дзядко, фото: facebook.com

"Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой (генеральному директору "Дождя", - Ред.), - сообщил Дзядко.

Также журналист добавил, что 13 декабря станет его последним рабочим днем на RTVI.

Фото: facebook.com

Напомним, в среду, 6 ноября, стало известно, что главный редактор российского оппоцзионного телеканала "Дождь" Александра Перепелова покинет должность 31 декабря. Она занимала пост главного редактора Дождя с 2017 года, сменив на этой должности Романа Баданина.

Также мы сообщали, что экс-гендиректор телеканала 1+1 Ткаченко предложил накладывать санкции на убыточные СМИ и пригрозил телеканалам 112, Zik и NewsOne.