Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в споре между радикалами "С14" и "Громадське". Суд не удовлетворил жалобу журналистов. Об этом сообщает издание "Ґрати" в соцсети.

Согласно решению Хозяйственного суда Киева от 6 августа, "Громадське" должно опровергнуть свое утверждение в одном из материалов, в котором "С14" назвали "неонацистской" организацией, и выплатить 3,5 тыс грн. Там решили, что такая характеристика "вредит репутации организации".

Фото: facebook.com/graty.me

Как сообщала "Страна", в НСЖУ прокомментировали нападение радикалов С14 на журналиста "Громадського". Заявляется, что Карась, открыто провоцировал журналиста на драку, окружив его вместе с другими представителями "С14".

Напомним, что в 2018 году националисты из С14 получили из госбюджета на свои проекты почти 0,5 млн гривен.