В случае, если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", этот шаг будет обжалован в суде ЕС. Такое заявление торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", передает Европейская правда.

"Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны", - считает он.

В качестве примера Тарас Качка напомнил о недавнем решении Германии увеличить долю транспортировки российского газа в трубопроводе Opal, которое впоследствии было отменено в судебном порядке.

"По сути, весь конфликт вокруг "Северного потока-2" - это попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений. Но время не стоит на месте, Украина модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями и имеет преимущества перед РФ. Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений - и это путь в никуда. Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен", - добавил он.

Как сообщалось, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Напомним, что Гончарук попросил Эстонию препятствовать "Северному потоку-2" и рассказывать о нем плохо.

До этого Дания выдала последнее разрешение на прокладку "Северного потока-2".