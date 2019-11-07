Погибшим вчера, 6 ноября, при взрыве автомобиля на Житомирской трассе оказался 40-летний сотрудник полиции, который осуществлял физическую охрану крупного бизнесмена Игоря Сало согласно официального договора. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Уточняется, что 57-летний глава фармкомпании и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

На данный момент полиция рассматривает несколько версий, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность Игоря Сало.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" (ч.2 ст. 115 УК). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, вечером 6 ноября на Житомирской трассе на развороте на село Чайки мотоциклист бросил на крышу автомобиля взрывное устройство. В результате взрыва один человек погиб, двое получили ранения.

Также мы сообщали, что известно о дерзком покушении на Житомирской трассе.