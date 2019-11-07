Президент Владимир Зеленский освободил Богдана Тиводара, который был известен руководством скандальным "делом Бабченко", от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве. Об этом сказано в указах от 7 ноября на сайте главы государства.

"Освободить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - сказано в указе №813/2019. Тиводар занимал вышеуказанную должность с июля 2019 года.

Кроме этого своего поста лишился начальник управления СБУ в Днепропетровской области Андрей Олейник (в должности с июня 2018 года) согласно указа №820/2019.

В то же время Зеленский назначил Сергея Криворучко начальником управления СБУ Херсонской области (указ №819/2019). Юрия Борейчука на соответствующий пост в Тернопольской области (указ №818/2019), Евгения Борзилова - начальником управления Полтавской области (№817/2019), Сергея Заяца - в Ивано-Франковской области (№816/2019), Павла Данюкова - на Волыни (№815/2019), Анатолия Денисенко начальником управления СБУ Винницкой области (№814/2019).

Напомним, что в начале ноября Тиводар заявил, что в ближайшее время СБУ и Генпрокуратура на основании полученных следствием доказательств проинформируют общество о новых весомых результатах в деле Екатерины Гандзюк. А перед этим на "Свободе слова" Савика Шустера 1 ноября Тиводар сказал, что у правоохранителей нет достаточных доказательств для сообщения подозрения лицам, которые могли заказать убийство Гандзюк.

Также "Страна" писала о том, что в сети заявили о драке в Офисе президента: якобы глава СБУ Иван Баканов избил Андрея Богдана. А поводом для рукоприкладства стала должность начальника Главного следственного управления, которую как раз возглавлял Богдан Тиводар.

Кстати, у Богдана официально опровергли информацию, что глава СБУ выбил ему зуб в драке на Банковой.