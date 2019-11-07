Наставник ПФК Александрия Владимир Шаран поговорил с журналистами перед игрой 5-го тура Лиги Европы с Сент-Этьеном. Игра пройдет сегодня на "Арене Львов", 7 ноября, в 22:00.

"Надеемся, что нам удастся показать такой же пристойный футбол, как против Гента в домашнем матче и в первом тайме выездного поединка с Сент-Этьеном. Мы верим, что нам под силу сыграть на равных с такой командой, как Сент-Этьен, - заявил Владимир Шаран.

Видео опубликовано пресс-службой команды в официальном Youtube-канале.

Владимир Шаран также сообщил, что все в команде здоровы, кроме таких важных игроков, как Ситало, Шендрик, Запорожан и Протасов. Готовились к игре с французами в обычном режиме, главное, что все восстановились.

"Календарь у нас сложный, но мы применяли ротацию. Однако я все равно вижу, что есть усталость. Главное, что психологически мы находимся в хорошем состоянии. Ребята сейчас в нормальных кондициях. Еще есть сутки до матча, так что еще немного есть времени отдохнуть.

Наша молодежь прилично сыграла в Кубке с Зарей, но не могу сказать, что они готовы играть в основном составе в Лиге Европы. Грицук не попал в заявочный лист Лиги Европы, так что в еврокубковых матчах не сможет сыграть. Он готовится к матчу с Олимпиком. Банада восстановился от повреждения, по нему будем принимать решение в день игры", - сказал Шаран.

Видео: youtube.com/ФК Олександрія

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