Экс-президент Петр Порошенко начал переписывать бизнес на старшего сына Алексея.

31 октября Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром в "Центрально-европейской кондитерской компании", собственником которой вплоть до последнего времени был Петро Порошенко. Информация о смене в структуре собственности ЦЕКК есть в базе данных Opendatabot.

Так, по состоянию на 4 ноября владельцами "Центрально-европейской кондитерской компании" являлись ROSHEN EUROPE B.V. (основатель, 85%), ПАО "Закрытый недевирсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Кондитеринвест" (13%). Конечный бенефициар (контролер) последнего с долей 85% - Алексей Петрович Порошенко.

Он осуществляет своей влияние через юридические лица CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. і Roshen Group S. a.r.l.

Петр Порошенко, который ранее был собственником существенной доли и конечным бенефициаром, теперь числится как "бывший собственник". "Бывшим" стал также Вячеслав Москалевский, ранее входивший в список основателей "Кондитеринвеста". На кондитерском рынке он известен как президент корпорации "Рошен".

И буквально недавно на встрече с журналистами он сообщил, что никаких изменений в структуре собственности компании не произошло. Также ранее он рассказывал, что после выборов Петр Порошенко не занимается своими бизнес-активами.

В структуре собственности компаний, где ЦЕКК является соучредителем - "Рошен де люкс", "КК Рошен", "Рошен-Волынь", "Рошен Свит" также происходят изменения - конечным бенефициарным собственником становится Алексей Порошенко.

Так, по данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром "Рошен де люкс" (Одесская область) указан Порошенко Алексей Петрович, которому приндлежит 85%.

Ранее, по информации Opendatabot, в "Рошен де люкс" Москалевский и Петр Порошенко числились как "собственники существенного участия", а Петр Порошенко - и как бенефициарный собственник. При этом Петр Порошенко остается бенефициаром Киевской и Винницкой кондитерской фабрик, бисквитного комплекса "Рошен" и Винницкого молочного завода.

Эксперты уже предположили, что Порошенко начал переписывать бизнес на сына, чтобы перестраховаться. На сегодняшний день ГБР расследует несколько дел с участием экс-президента. И в их рамках уже арестована часть имущества Порошенко, в том числе, уже, якобы проданного, в частности, завода "Кузня на Рыбальском".

И, вполне возможно, будут и новые аресты.

Впрочем, по словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, этот шаг с юридической точки зрения абсолютно ничего не гарантирует экс-президенту.

"Сын Петра Порошенко и он сам являются связанными лицами. Поэтому, переписав на сына активы, он никоим образом не защитит их от конфискации. Но, по моему мнению, сам факт, что он пытается это сделать, свидетельствует о его неуверенности в линии защиты в тех уголовных делах, которые сегодня в работе у ГБР", - говорит Кравец.

Также, по его словам, действующее законодательство позволяет наложить арест и передать активы Порошенко АРМА.

По мнению Кравца, существуют все основания для внесения активов Порошенко в санкционный список, так как в сентябре принадлежащая ему кондитерская фабрика "Рошен" в Липецке выплатила налогов и штрафов в российский бюджет на сумму 361,5 млн гривен. Выплаты были проведены на сновани постановления Арбитражного суда Липецкой области.

Как пояснил ТАСС адвокат Александр Гурьев, "вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы".

Также, по словам Кравца, переписав бизнес-активы на сына, Петр Порошенко тем самым подтвердил, что его обещания продать бизнес через слепой траст - миф для украинцев.

"Нельзя менять собственника компании, пока Ротшильды ищут покупателя", - иронизирует Кравец.