По факту драки между экс-главой фракции "Радикальная партия" Олегом Ляшко и председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь" полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полиция открывает дело и будет расследовать", - заявил источник. При этом он не уточнил, по какой статье начато расследование.

По данным собеседника, никто из сторон драки не подавал заявление в полицию. Поэтому дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса не открывали.

В рамках уголовного дела полиция собирается допросить Олега Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.

Напомним, драка между Ляшко и Герусом произошла в аэропорту Борисполь в среду, 6 ноября.

Также мы сообщали, что Герус и Ляшко прокомментировали свою драку.