В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия. Принимать решение о присоединении к группе пользователи смогут самостоятельно. Таким образом, у людей появится выбор, вступать в конкретную группу или нет.

Для активации данной функции необходимо открыть настройки WhatsApp, переместиться в раздел "Аккаунт/Учетная запись", затем в подраздел "Приватность/Конфиденциальность" и нажать кнопку "Группы". Там можно выбрать подходящий вариант порядка добавления в группы: вас смогут приглашать либо все пользователи, либо только лица из числа ваших контактов.

В случае приглашения в беседу, у пользователя есть три дня на принятие решение. По истечении этого срока приглашение перестает действовать.

Напомним, что Сноуден порекомендовал топ-чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.

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