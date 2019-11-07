Курсы основных криптовалют скатываются вниз. Libertex зафиксировал снижение стоимости всех монет на утро 7 ноября:

биткоин (Bitcoin) подешевел на 0,82% - до $9298 (с капитализацией $168,1 млрд);

Ethereum - на 1,95%, до $189,7 ($20,6 млрд);

Litecoin - на 1,37%, до $62,8 ($4 млрд);

Ripple (XRP) - на 0,99%, до $0,2989 ($12,9 млрд).

"И это несмотря на сообщение о том, что компания Ripple расширит функциональность XRP смарт-контрактами от Flare Networks", - отметил финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин.

Провал котировок связывают с играми спекулянтов, которые регулярно обваливают стоимость монет для их дальнейшей скупки. Рынок движется циклично: после подорожаний криптовалюты, инвесторы начинают фиксировать прибыль (продают виртуальные деньги), из-за чего цены немного снижаются. А затем крупные инвесторы играют на тотальный обвал курса - чтобы откупить подешевке Bitcoin, Ethereum и им подобные.

На этой неделе этот цикл точно соблюдался. На текущих новостях цена биткоина на днях переваливала за $9400. "На фоне сообщений о том, что в Евросоюзе подготовлен проект документа, в котором предлагается выработать общий подход блока к регулированию криптовалют, а также ввести возможный запрет на особо рисковые виды криптовалюты", - объяснил Турчин.

А теперь происходит обратное явление - небольшое удешевление, после чего криптовалютам прогнозируют обвал курсов.

"В ближайшее время рынок продолжит корректироваться вниз. В этом случае Bitcoin может подешеветь до 9000 долларов и, возможно, даже пробить вниз эту психологическую отметку, Ethereum - упасть до 187 долларов, XRP - до 0,29 доллара, а Litecoin - до 60 долларов", - спрогнозировал Турчин.

Тем не менее, это не спровоцирует снижение интереса к криптовалютам по всему миру, и в Украине в том числе. Монеты нужны инвесторам, во-первых, для заработка на курсовой разнице, во-вторых - чтобы скрыть свои текущие доходы и накопления от глаз финансового мониторинга властей и налоговиков.

"Чем больше появляется ограничений по финмону, и чем чаще банки блокируют счета людей, тем активнее они переходят на альтернативные инструменты. В том числе, такие как криптовалюты. Никто не хочет докладывать о происхождении своих средств и носить справки. Намного проще анонимно покупать виртуальные монеты и пользоваться ими. Ведь они уже успели стать средством расчета. В них получают зарплаты и делают покупки. Обычно это так называемые продвинутые пользователи: власть предержащие и айтишники, зарабатывающие крупные суммы за границей и в Украине", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Интерес к криптовалютам будет расти по мере снижения депозитных ставок в украинских банках и доходности других активов (недвижимости, ценных бумаг).

"Люди будут тяготеть к новым финансовым инструментам, дающим широкие возможности для заработков. В Украине уже есть специальные дилинговые центры, построенные по принципу банковских казначейств. Разворачивается маржинальная торговля в автоматическом режиме: выстраиваются автоматические системы на специальных алгоритмах, которые открывают и закрывают позиции в криптовалютах в нужное время. При правильных расчетах и серьезных вложениях можно иметь неплохой пассивный заработок", - заверил Невмержицкий.

Напомним, что названы сроки легализации майнинга и криптовалют в Украине.

Также "Страна" писала о том, выгодно ли майнить криптовалюту в 2019 году.