В Житомирской области остановили поезд "Киев-Львов" из-за сообщения о минировании. Состав проверяют взрывотехники. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №744 Львов - Дарница. Сегодня около 09:30 неизвестный сообщил о его минировании. Для проведения оперативных действий поезд был остановлен в 09:37 на станции Обвидный. Пассажиров высадили из поезда. В поезде находилось 420 пассажиров", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня утром в Киеве закрыли три станции метро - "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" - из-за анонимного звонка о минировании.

Также мы сообщали, что в Харькове из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать больше двух тысяч человек.