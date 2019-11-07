Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится на сайте главы государствы.

"Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - так гласит текст указа №812/2019 от 7 ноября.

При этом 27 августа Владимир Зеленский уволил с данной должности Сергея Болдыря. Болдыря назначили начальником управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, что СБУшники поймали своих коллег на незаконной прослушке и торговле информацией.

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