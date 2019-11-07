Сегодня, 7 ноября, киевские динамовцы проведут матч четвертого тура Лиги Европы с датским Копенгагеном. Игра пройдет на выезде и вчера киевляне провели тренировку на газоне домашнего стадиона своего соперника.

Стадион называется Telia Parken, но во время матчей УЕФА называется просто "Копенгаген".

Видео тренировки пресс-служба Динамо разместила на официальном Youtube-канале.

Перед началом тренировки наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко и капитан команды Сергей Сидорчук ответили на вопросы журналистов.

Михайличенко отметил, что определится со списком игроков, которые попадут в заявку, непосредственно в день игры.

Сергей Сидорчук заявил, что на этот раз "бело-синие" будут готовы к прессингу со стороны Копенгагена, который стал для нашей команды сюрпризом во время игры в Киеве.

Игра Копенгаген - Динамо назначена на 20:00 по Киеву.

Видео: youtube.com/ФК "Динамо" Киев

Как сообщала "Страна", в предыдущей игре динамовцы разгромили ФК "Львов" на НСК "Олимпийский".

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