Правоохранители направили в суд обвинительный акт против экс-главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого подозревают во внесении недостоверных сведений в декларацию. Об этом говорится на странице САП в соцсети.

"Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Фото: facebook.com

Напомним, что в начале августа Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении расследования по делу Насалика.

Также мы сообщали, что Игорю Насалику назначили экспертизу на полиграфе из-за расследования махинации в е-декларации.